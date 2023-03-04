В ближайшее время Израиль ожидает мощный шарав

В ближайшие двое суток шарав — жаркая и сухая погода — будет усиливаться и достигнет своего пика в воскресенье, 5 марта.

Об этом сообщает «Іisraelinfo«.

В субботу синоптики обещают приятную погоду с переменной облачностью, подходящую для семейных прогулок на природе. Температура воздуха будет выше обычной для начала марта. В Наарии и Тель-Авиве дневная температура воздуха достигнет 22 градусов, в Хайфе — 19 градусов, в Иерусалиме — 22 градуса, в Реховоте — 25 градусов, в Тверии — 26 градусов, в Беэр-Шеве — 27 градусов, а в Эйлате — 32 градуса.

В воскресенье начнется резкое усиление жары. В Тель-Авиве температура воздуха поднимется до 30 градусов, в Иерусалиме — до 28 градусов, в Хайфе обещают 28 градусов, в городах Шфелы, в Реховоте и Бейт-Шемеше — до 31 градуса. Особенно жарко будет в Негеве: в Кирьят-Гате температура воздуха может подняться до 33 градусов, в Сдероте — до 32 градусов, а в Беэр-Шеве и Офакиме даже до 36 градусов.

Жаркий и сухой шарав не будет длиться долго: уже в понедельник ожидается резкое понижение температуры, которая в большинстве мест вернется к обычным мартовским показателям.

Во вторник температура будет продолжать понижаться, ожидается частичная облачность. В среду также ожидаются температуры, характерные для этого времени года.

«Курсор» сообщал о том, что в этом году в Израиле первый хамсин начнется преждевременно. Несмотря на то, что хамсин (шарав) обычно наступает не раньше марта-апреля, в этом году первые признаки его наступления можно было заметить уже в конце февраля. Ранее исследователи заявили, что жара в Израиле будет только усиливаться. Глобальное потепление продолжит вызывать экстремальные погодные явления.