В Бней-Браке дети отравились токсичным веществом: подробности инцидента

Уточняется, что четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет отравились дымом от генератора. У них наблюдались все сопутствующие симптомы отравления токсичным веществом в момент их госпитализации в больницу «Шнайдер».

Об этом пишут «Детали».

Все произошло в Бней-Браке на улице Шмуэля Винрева. По предварительным данным, дети спали в комнате с открытым окном, рядом с которой находился работающий генератор. Путем вдыхания дыма они и получили отравление.

Парамедики, которые и оказали первую помощь, а затем доставили пострадавших в больницу, сообщили, что у детей наблюдались проблемы с дыханием. Однако на данный момент им гораздо лучше и нет оснований опасаться за их жизнь. Полиция будет выяснять подробности инцидента.

Ранее «Курсор» писал о том, что после свадебного торжества в Афуле почти 50 гостей обратились в медицинское учреждение с подозрением на пищевое отравление.

Также «Курсор» сообщал о массовом отравлении алкоголем в Индии, в результате которого по меньшей мере 42 человека погибли, еще 100 — госпитализированы.