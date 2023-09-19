В больнице Бейлинсон на кровать роженицы рухнуло окно - детали инцидента

Женщина чудом не получила травмы.

В медицинском учреждении "Бейлинсон" в Петах-Тикве в результате несчастного случая едва не пострадала беременная девушка. На ее кровать внезапно рухнула оконная рама вместе со стеклом, вес которой составляет несколько десятков килограмм.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Согласно данным, окно сорвалось с петель, упало на больничную койку, но к счастью, роженица не пострадала, а отделалась испугом. Пока непонятно, окно выпало из-за того, что его пытались открыть или без посторонней помощи.

В администрации больницы рассказали, что сразу после инцидента позвонили в компанию-производителя окон, которая установила в больнице запорный механизм, предотвращающий повторение таких случаев. Также бригада провела проверку остальных окон и они, согласно их словам, находятся в хорошем состоянии.

"Курсор" писал ранее, что в ветеринарную клинику "Мория" в Хайфе ворвался мужчина, который начал требовать у специалистов препарат, чтобы якобы усыпить свою собаку, но врачи отказались ему предоставлять средство без осмотра животного. Тогда он вернулся с пистолетом и начал им угрожать.

Еще мы писали, что в медицинском центре "Меир" произошел необычный инцидент, когда мужчина чуть не погиб в результате несчастного случая.

Напомним, что в медицинском центре Нагарии произошла драка, в результате которой пострадали семь человек. Один из участников инцидента был арестован сотрудниками полиции.