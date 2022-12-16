В больнице сообщили о состоянии женщины, пострадавшей из-за протестов ультраортодоксов

Состояние женщины, пострадавшей во время демонстрации прошлой ночью, тяжелое, но стабильное, она находится на седативных средствах и на искусственной вентиляции легких, у нее тяжелая травма грудной клетки.

Об этом сообщили из больницы Шаарей Цедек.

Стало известно, что пострадавшая в Иерусалиме женщина — мать десятерых детей. Семья просит общественность молиться за ее выздоровление.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетанигу осудил виновников происшествия: «Я призываю полицию поймать виновных в этом преступлении и привлечь их к ответственности. На улицах Израиля нет места жестоким беспорядкам».

Председатель организации Torah Judaism, депутат Кнессета Ицхак Голднопф также прокомментировал инцидент и сказал: «Я решительно осуждаю беспорядки горстки протестующих прошлой ночью, в результате которых был серьезно ранен ни в чем не повинный прохожий. Каждый протест, каким бы важным он ни был, должен быть совершен в соответствии с нормами закона и с соблюдением Согласно правилам общественного порядка свобода слова не оправдывает насилие ни при каких обстоятельствах. Я ожидаю от правоохранительных органов быстрой поимки нарушителей, чтобы наказать их по всей строгости закона. Я молюсь за ее безопасность и желаю ей скорейшего выздоровления».

Депутат Кнессета Моше Гафни, также сказал: «Шокирующе слышать о горстке бунтовщиков на улице Бар-Илан в Иерусалиме, которые ударили прохожую, жительницу города, и серьезно ранили ее. Эти бунтовщики должны быть пойманы и преданы правосудию».

Ранее Курсор писал, что произвол ультраортодоксов в Иерусалиме осудили все партии, кроме Ликуда.

Также сообщалось, что пострадавшая из-за протестов женщина находится в тяжелом состоянии.