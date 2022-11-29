В четырех городах Израиля установят зарядные станции для электробусов

Израильская компания Ginegar выиграла четыре дополнительных тендера от Netibi Ayalon на строительство и эксплуатацию зарядных станций для электробусов в Кфар-Сабе, Ор-Йехуде, Тель-Авиве и Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщает издание Ice.

На стоянках будет установлено не менее 85 двойных станций мощностью 180 киловатт, позволяющих одновременно заряжать два автобуса. Вместе все эти станции смогут каждую ночь заряжать около 300 электробусов.

Ранее компания выиграла и построила для Netibi Ayalon в комплексе “Большой Ашдод” (16 сверхскоростных и нескольких зарядных столбцов), а также зарядную стоянку для стадиона Хаберфельд в Ришон ле-Ционе (28 сверхскоростных и двойных зарядных станций) для автобусов и электрического общественного транспорта.

Генеральный директор и совладелец Ginergy отметил, что компания укрепляет развертывание инфраструктуры, необходимой для работы электрического общественного транспорта в Израиле, путем создания дополнительных парковок для зарядки.

«Мы постоянно разрабатываем новые технологии и совершенствуем зарядную инфраструктуру в стране едиными решениями для всех направлений электротранспорта», — подчеркнул он.

«Курсор» писал ранее, что в ближайшие два года в Израиле планируют запустить беспилотные общественные автобусы.

Еще мы писали, что в Израиле до 2035 года все автобусы станут электрическими.