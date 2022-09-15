В Иране девушка впала в кому после задержания полицией нравов

22-летняя иранская девушка борется за свою жизнь в состоянии комы, в которую она впала после ареста в Тегеране полицией нравов Исламской Республики.

15 сентября, в четверг, Махса Амини вместе со своими родными находилась в столице Ирана, где ее задержал специальный полицейский отряд. Его сотрудники следят, как женщины соблюдают строгие правила своего пола, в том числе касаемо обязательного ношения хиджаба.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам брата 22-летней, Киареша, он стоял возле полицейского отделения и ждал, когда его сестру выпустят. Однако, со временем он увидел, как девушку увезли на «скорой» в больницу. Мужчине сообщили о сердечном приступе и инсульте у Амини, а также о том, что она находится в коме.

«Между ее арестом и доставкой в ​​больницу прошло всего два часа. Мне нечего терять. Я не позволю этому закончиться без шума», – заявил Киареш и добавил, что собирается подать заявление о возбуждении уголовного дела.

Иранская полиция утверждает, что девушку задержали в целях «объяснения и инструктажа» касаемо правил ношения одежды вместе с другими женщинами.

«У нее внезапно возникли проблемы с сердцем, когда она находилась в компании других сопровождаемых людей (и – прим.ред.) она была немедленно доставлена ​​в больницу в сотрудничестве с полицией и службами экстренной помощи», – заявили правоохранители.

В данный момент неизвестно, что на самом деле произошло с 22-летней в полицейском участке.

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