Иран «решительно» осудил США из-за обвинений в кибератаках

Официальный представитель МИД Ирана Нассел Канани раскритиковал США, потому что они, по его словам, выдвинули ложные обвинения против некоторых граждан Ирана.

В среду, 14 сентября, министерство юстиции США опубликовало обвинительные заключения, в которых трех граждан Ирана обвинили в использовании компьютерных уязвимостей для вымогательства у «сотен» жертв, в том числе в Великобритании, Австралии, Иране, *россии и США.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Сегодня, 15 сентября, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани «решительно осудил» меры США против «граждан и компаний по ложному обвинению в причастности к кибератакам».

«Прибегать к развязыванию пропагандистской кампании…против Ирана – это часть провальной иранофобской политики американского правительства, которая, конечно, ни к чему не приведет. США, которые ранее хранили молчание в отношении многочисленных кибератак против Ирана… и даже прямо или косвенно поддерживали эти атаки, не имеют права обвинять других», – заявил он.

Ранее мы рассказывали, что Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Также «Курсор» сообщал, что Тегеран хочет более тесных связей с ОАЭ.

Помимо этого, стало известно, почему Трамп долгое время боялся, что Иран его ликвидирует.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!