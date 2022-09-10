В деревне Мазраа застрелили молодого мужчину: первые подробности

Медики, приехавшие на вызов, увидели мужчину в луже крови и попытались стабилизировать его состояние на месте, а после госпитализировали в больницу.

В арабском секторе продолжается волна бандитизма. В ночь на субботу, 10 сентября, в деревне Мазраа был убит мужчина, а в деревне Джиср аз-Зарка произошла перестрелка, в результате которой ранены два человека.

Об этом сообщает издание News.walla.

Бригада «скорой», прибывшей на место происшествия, увидела мужчину возле продуктового магазина в луже крови. Его состояние было критическим, поэтому медики провели реанимационные действия на месте, пытаясь запустить его сердце. После пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение «Галилеи» в Нагарии, где врачи продолжили бороться за его жизнь, но к сожалению, мужчина скончался.

По данному факту полиция начала расследование. Пока непонятно, на какой почве произошло преступление.

К слову, сигналы о стрельбе в арабском секторе поступали регулярно за прошлую ночь. В деревне Джиср аз-Зарка также произошла перестрелка, в результате которой тяжелые ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Курсор» писал ранее, что 56-летний мужчина был застрелен в деревне Рама в самом сердце Галилеи.

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