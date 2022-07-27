Застрелили мать на глазах у троих ее детей: озвучены детали резонансного убийства в Лоде

Учительница из Лода и мать 3 дочерей была застрелена на глазах у девочек. Более того, когда женщине шесть раз выстрелили в голову, у нее на коленях сидела младшая дочь.

30-летняя Рабаб Абу Сиам, учительница из Лода, была застрелена прошлой ночью во вторник на глазах у своих дочерей в возрасте 2, 5 и 8 лет на улице Бен-Йехуда в городе.

Женщину застрелили, когда она сидела с маленькой дочерью у нее на коленях. Она развелась около двух месяцев назад, и так как ей угрожал бывший муж, она проживала в приюте на юге страны.

Отец женщины сказал, что его дочь, несмотря на предупреждения полиции, вернулась домой в Лод, потому что соскучилась по детям. Вчера вечером она сидела во дворе родительского дома с младшей дочерью на коленях, когда во двор забежал мужчина в маске и шесть раз выстрелил ей в голову.

Полиция начала поиски автомобиля, который скрылся с места происшествия, а также бывшего супруга Рабаб. Прибывшие на место происшествия следователи приступили к сбору улик. Арабские жители района столпились за пределами места происшествия и вступили в противостояние с полицией.

Старший медик, прибывший на место на мотоцикле, сообщил, что «пострадавшая женщина лежала без сознания и получила проникающее ранение тела». Спасти ее не смогли.

Курсор ранее сообщал, что полиция случайно нашла наркоторговца, когда искала виновника трагического ДТП.