Ученые нашли похожие описания в Новом Завете и древних табличках с проклятиями

Исследовательский проект, возглавляемый доктором Михаэлем Хёльшером из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (JGU), обнаружил, что в Книге откровения есть некоторые описания и фразы, похожие на древние таблички с проклятиями.

Об этом сообщили в Университете Иоганна Гутенберга в Майнце.

В древнем мире таблетки с были очень популярны. На тонких листах свинца часто писали или вырезали заклинания с намерением причинить вред противнику или сопернику.

Таблички и связанные с ними ритуалы широко использовались по мере роста Римской империи. Их использовали все члены общества, независимо от экономического или социального статуса. Примерно 1700 табличек были обнаружены в местах по всему римскому миру, датируемых в основном периодом с 500 г. до н.э. по 500 г. н.э.

В рамках исследовательского проекта «Разочарованные ритуалы. Следы проклятых скрижалей и их функция в Откровении Иоанна» исследуют роль проклятых скрижалей в римском обществе, а также то, как они используют терминологию, аналогичную Книге Откровения.

«В Откровении есть аспекты надписей и практик, связанных с табличками с проклятиями. Это вполне могло быть косвенным выражением потребности в сегрегации и попыткой самосохранения раннехристианской общины, которая часто находилась под угрозой», — пояснил Хёльшер.

Descriptions and phrases used in the Revelation of John are similar in terminology to those appearing on curse tablets produced in antiquity and the associated sorcery rituals. https://t.co/in3mYPiipJ — Ancient Pages (@AncientPages) February 9, 2023

Благодаря своему пониманию формулировок, используемых теми, кто использует таблетки с проклятиями, и их ожиданий относительно того, как их проклятия должны были работать, Хёльшер изучал, как они оставили свои следы в тексте Откровения Иоанна.

«В Откровении мы находим формулировки и фразы, очень похожие на те, что появляются на табличках с проклятиями, хотя фактических дословных цитат из последних нет», — отметил он.

В качестве примера исследователь привел описание ангела, который бросает в море огромный камень со словами: «С такой силой будет повержен великий город Вавилон, и уже не будет его». По словам Хёльшера, это можно расценивать как своего рода ритуал проклятия. Те, кто столкнулся с этими словами в то время, вполне могли напрямую связать их с рутинным использованием табличек с проклятиями, с которыми они были знакомы.

«Книга Откровения способствует процессу самопознания, поиска отличительной идентичности христианским меньшинством в мире, где господствует языческое римское большинство, воздающее рутинное почтение не только императору, но и главным римским богам. Возможно, те, кто читал или слушал слова Апокалипсиса Иоанна, легко могли видеть целые отрывки, отдельные фразы или концепции в свете проклятий», — объяснил Хёльшер.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме нашли древний аналог украшения Pandora, которому 1600 лет.