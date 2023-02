Ученые нашли похожие описания в Новом Завете и древних табличках с проклятиями

Исследовательский проект, возглавляемый доктором Михаэлем Хёльшером из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (JGU), обнаружил, что в Книге откровения есть некоторые описания и фразы, похожие на древние таблички с проклятиями.

Об этом сообщили в Университете Иоганна Гутенберга в Майнце.

В древнем мире таблетки с были очень популярны. На тонких листах свинца часто писали или вырезали заклинания с намерением причинить вред противнику или сопернику.

Таблички и связанные с ними ритуалы широко использовались по мере роста Римской империи. Их использовали все члены общества, независимо от экономического или социального статуса. Примерно 1700 табличек были обнаружены в местах по всему римскому миру, датируемых в основном периодом с 500 г. до н.э. по 500 г. н.э.

В рамках исследовательского проекта «Разочарованные ритуалы. Следы проклятых скрижалей и их функция в Откровении Иоанна» исследуют роль проклятых скрижалей в римском обществе, а также то, как они используют терминологию, аналогичную Книге Откровения.

«В Откровении есть аспекты надписей и практик, связанных с табличками с проклятиями. Это вполне могло быть косвенным выражением потребности в сегрегации и попыткой самосохранения раннехристианской общины, которая часто находилась под угрозой», — пояснил Хёльшер.

