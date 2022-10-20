В ДТП в Тверии пострадали два человека: один из них в тяжелом состоянии

Пострадавшего госпитализировали в медицинский центр «Пория», пока он находится под действием успокоительных.

Сегодня, 20 октября, в Тверии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщает издание News.walla.

Мужчина в возрасте около 20 лет получил серьезные травмы головы во время столкновения мотоцикла с автомобилем на улице Ха-Наси Вейцман. На место инцидента вызвали «скорую», которая госпитализировала пострадавшего в медицинский центр «Пория». Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В результате ДТП пострадал также еще один участник. Но он получил легкие травмы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что два водителя грузовика, израильтянин и палестинец, в полдень в воскресенье, 16 октября, погибли в результате серьезной аварии на шоссе 505 недалеко от перекрестка Тапуах в Самарии. Автомобили столкнулись, в результате чего водители оказались заблокированными.

Еще мы писали, что четверо людей были ранены, в том числе двое молодых людей в состоянии средней тяжести и один в легком состоянии в результате автокатастрофы, в которой автомобиль перевернулся на дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан.