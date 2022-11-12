В Рош ха-Аине два велосипедиста получили серьезные травмы в результате ДТП

Медики MDA и фельдшеры оказали пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу «Бейлинсон».

Водитель электровелосипеда и водитель дорожного велосипеда в возрасте 20 лет получили травмы легкой и средней степени тяжести в результате столкновения между ними на улице Тафух в Рош-ха-Аине.

Об этом сообщает портал Maariv.

Согласно сообщению, медики MDA и фельдшеры оказали пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу «Бейлинсон».

Как сообщал Курсор, на железной дороге появится роботизированная велосипедная парковка. Новая роботизированная парковка для велосипедов, которую открывает государственная компания «Израильские железные дороги» («Ракевет Исраэль») позволит пассажирам не тащить с собой в поезд велосипеды и самокаты, а оставлять на станции.

Первой начала работать парковка в Нетании. К концу года аналогичные парковки появятся на станциях Герцлия и Беэр-Шева Северная (Университет), а в 2023 году — на станции Тель-Авив (Савидор). Подземные роботизированные стоянки смогут вместить до 200 велосипедов, а наземные — до 50.

Пользование роботизированной парковкой не увеличит время в пути: на то, чтобы оставить на хранение один велосипед, потребуется 15 секунд. В дальнейшем предлагается также запустить телефонный сервис, который будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также Курсор информировал о том, что министр транспорта Мерав Михаэли представила программу для малогабаритных транспортных средств, согласно которой для владельцев электровелосипедов и самокатов введут новое правило.

Речь идет о номерных знаках, которые владельцы вышеуказанных транспортных средств будут обязаны установить. Они будут меньше автомобильных, и за их отсутствие будут предусмотрены штрафы.