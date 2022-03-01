В Дженине этой ночью солдаты ЦАХАЛа вступили в бой с арабскими террористами

Ночью первого марта в ходе спецоперации в Дженине арабские террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа. На улицах развернулся бой.
Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.
В результате перестрелки 2 террориста ликвидированы, еще 1 тяжело ранен. Один из убитых боевиков, как сообщается, всего несколько недель назад был освобожден из израильской тюрьмы.
«Среди сил ЦАХАЛа потерь нет», — сообщили администраторы канала.
Также в сети появились фотографии с места событий, снимки боевиков.
Ранее редакция Курсора сообщала, что на границе с Иорданией предотвращена контрабанда оружия.
Кроме того, мы писали, что беспилотник ХАМАСа сбит ЦАХАЛом в Газе.
Еще напомним, что ЦАХАЛ обещает улучшить питание и транспорт для военнослужащих к Песаху.
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