В Дженине этой ночью солдаты ЦАХАЛа вступили в бой с арабскими террористами

В Джение до сих пор неспокойно. Арабские террористы продолжают атаковать израильских солдат. Некоторые боевики, выйдя из тюрьмы, снова берут в руки оружие.

Ночью первого марта в ходе спецоперации в Дженине арабские террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа. На улицах развернулся бой.

Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.

В результате перестрелки 2 террориста ликвидированы, еще 1 тяжело ранен. Один из убитых боевиков, как сообщается, всего несколько недель назад был освобожден из израильской тюрьмы.

«Среди сил ЦАХАЛа потерь нет», — сообщили администраторы канала.

Также в сети появились фотографии с места событий, снимки боевиков.

Ранее редакция Курсора сообщала, что на границе с Иорданией предотвращена контрабанда оружия.

Кроме того, мы писали, что беспилотник ХАМАСа сбит ЦАХАЛом в Газе.

Еще напомним, что ЦАХАЛ обещает улучшить питание и транспорт для военнослужащих к Песаху.

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