В Дженине террористы попытались напасть на военных ЦАХАЛа

В результате вооруженного нападения на солдат ЦАХАЛа, проводивших контртеррористическую операцию в Дженине, были ликвидированы трое палестинских арабов. О жертвах среди военных не сообщается.

Во время антитеррористической операции в Дженине экстремисты решили обстрелять проезжающую мимо технику ЦАХАЛа.

Об этом информировал Телеграм*канал Израильские трудовыебудни.

Солдатам сайерет Голани такая активность террористов не понравилось.

Военные остановили машину и приняли ответные меры к нападавшим. В результате троих преступников были ликвидировано. На видео запечатлена их машина после устранения экстремистов.

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