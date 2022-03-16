Десятки бунтовщиков забросали камнями мирных жителей у гробницы Йосефа, силы ЦАХАЛа ответили

При въезде людей на территорию, которую охраняют силы ЦАХАЛа, десятки бунтовщиков начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в солдатов ЦАХАЛа. Последние не стали терпеть.

Вчера, 16 марта, мирные жители направились к гробнице Йосефа в районе 877-й территориальной дивизии Иудеи и Самарии. При их въезде вспыхнуло столкновение с участием десятков бунтовщиков, которые начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в солдатов ЦАХАЛа.

Об этом передает Mivzak Live.

Отметим, что силы ЦАХАЛа работают над обеспечением безопасности гражданских лиц в этом районе, поэтому в ответ солдаты разогнали демонстрацию арабов.

Потерь среди мирных жителей и наших сил нет.

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