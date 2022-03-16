Десятки бунтовщиков забросали камнями мирных жителей у гробницы Йосефа, силы ЦАХАЛа ответили

Вчера, 16 марта, мирные жители направились к гробнице Йосефа в районе 877-й территориальной дивизии Иудеи и Самарии. При их въезде вспыхнуло столкновение с участием десятков бунтовщиков, которые начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в солдатов ЦАХАЛа.
Об этом передает Mivzak Live.
Отметим, что силы ЦАХАЛа работают над обеспечением безопасности гражданских лиц в этом районе, поэтому в ответ солдаты разогнали демонстрацию арабов.
Потерь среди мирных жителей и наших сил нет.
Также мы передавали, что в Бейт-Лехеме арабы провели демонстрацию в поддержку России.
Ранее Курсор информировал о происшествии на 40 шоссе, где произошла стрельба и два человека получили ранения. Прибывшие на место сотрудники службы МАДА оказали пострадавшим помощь и доставили их в больницу «Каплан». Правоохранители начали поиски подозреваемых.
Кроме того, наш сайт сообщал, что в сети появилось видео ликвидации террориста, который напал на полицейских в Иерусалиме. В результате нападения двое полицейских получили ранения средней степени тяжести (по данным медицинских источников) и были эвакуированы в больницу.
Еще напомним, что девушка-спецагент внедрилась в преступную банду и разоблачила более 50 торговцев оружием.