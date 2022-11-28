Исламский джихад угрожает убийством Бен-Гвиру: что ответил политик

Террористы утверждают, что судьба политика будет похожа на министра туризма Рехаваама Зеэви.

Организация «Исламский джихад» начала угрожать председателю «Оцма Иегудит» и члену Кнессета Итамару Бен-Гвиру.

Об этом сообщает Maariv.

Террористы заявили, что судьба ультраправого политика будет похожа на судьбу министра туризма Рехаваама Зеэви, застреленного террористами НФОП в иерусалимской гостинице «Hyatt» утром 17 октября 2001 года.

«Назначение Бен-Гвир министром внутренней безопасности оккупации ускорит его смерть, потому что весь экстремизм и возрастающая сионистская преступность против нашего народа доказывают, что оккупация понимает только язык силы, и она не покинет нашу страну, кроме как с помощью сопротивления», ‒ сказано в заявлении.

В ответ Бен-Гвир заявил, что угрозы его не остановят.

«Мы полны решимости восстановить безопасность жителей Государства Израиль. Пришло время сформировать правое правительство, чтобы мы могли сокрушить Исламский джихад», ‒ ответил председатель «Оцма Иегудит».

Отметим, что Бен-Гвир находится под угрозой на самом высоком уровне и регулярно охраняется членами гвардии Кнессета. Около шести месяцев назад была поймана террористическая ячейка в Восточном Иерусалиме, которая планировала и преследовала Бен-Гвира с целью его убийства.

Ранее Бен-Гвир уклонился от ответа на вопрос об изменении статус-кво на Храмовой горе.

«Курсор» сообщал, что, по словам Лапида, Нетаниягу втягивает Израиль в «антидемократическую спираль» ради личной выгоды.

Помимо этого Бен-Гвир рассказал, какими будут его первые шаги на посту министра.