В Дженине ликвидированы командир Исламского джихада и его помощник

Палестинские арабские СМИ сообщили, что ночью в среду вспыхнули столкновения между солдатами ЦАХАЛа и палестинскими арабами в лагере беженцев Дженин.

На видео, распространенных в социальных сетях, были видны машины скорой помощи палестинских арабов и были слышны выстрелы.

По имеющимся данным, командир военного отделения Исламского джихада в городе и один из его помощников были ликвидированы в перестрелке с израильскими солдатами.

«Исламский джихад» пригрозил отомстить и сказал: «Мы останемся как вилка, застрявшая у вас в горле, пока вы не покинете нашу землю».

Официальное информационное агентство ПА Wafa сообщило, что, помимо двух погибших, несколько человек получили ранения и четверо были арестованы.

В среду Агентство безопасности Израиля (Шин Бет) и ЦАХАЛ провели совместную операцию в палестинской арабской деревне Ябад к западу от Дженина, в ходе которой они арестовали подозреваемого в терроризме Аани Харзаллу.

Харзалла, житель Ябада, дважды сидел в тюрьме в Израиле и подозревался в недавней террористической деятельности. Во время задержания силовики обнаружили оружие М-16, жилет и 50 000 шекелей, которые, как предполагается, предназначались для терроризма.

Ранее Курсор писал, что представитель ПА сделал громкое заявление касаемо идеи о создании двух государств.