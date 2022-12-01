В Дженине ликвидированы командир Исламского джихада и его помощник

07:27, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Исламский джихад угрожает возмездием.

Палестинские арабские СМИ сообщили, что ночью в среду вспыхнули столкновения между солдатами ЦАХАЛа и палестинскими арабами в лагере беженцев Дженин.

На видео, распространенных в социальных сетях, были видны машины скорой помощи палестинских арабов и были слышны выстрелы.

По имеющимся данным, командир военного отделения Исламского джихада в городе и один из его помощников были ликвидированы в перестрелке с израильскими солдатами.

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