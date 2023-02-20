В Джудейда-Макре произошла перестрелка между кланами: есть погибший и раненый

В ночь на понедельник, 20 февраля, застрелили 42-летнего жителя Умм-эль-Фахма в арабской деревне Джудейда-Макр, расположенной на севере Израиля недалеко от Акко.

Об этом пишет «Walla«.

По информации пресс-службы полиции, в 22:00 поступил вызов по номеру 100 о двух раненых, одному из которых было 22 года. Пара медиков доставили раненых в медицинский центр Галилеи в Нагарии, где один из них скончался.

Определено, что имя погибшего — Халед Джабарин. Полиция начала расследование происшествия, но пока неизвестна причина убийства. Однако Джабарин является членом конфликтующего с другими кланами клана в Умм-эль-Фахме. За 2021 год в этом клане было убито уже три человека.

Две недели назад в больнице Зив в Цфате скончался 29-летний житель бедуинской деревни Туба Зангрия, которого застрелили. В ту же неделю 26-летний житель Кфар-Аара был найден застреленным в своей машине в Умм-эль-Фахме.

Согласно организации «Инициатива Авраама», с начала 2023 года в арабском секторе Израиля было убито 19 человек. Из них 17 были гражданами Израиля, а двое жители Палестинской автономии.

«Курсор» сообщал о том, что в Галилеи неизвестный открыл огонь на конных скачках. Инцидент произошел на коневодческой ферме во время скачек в региональном совете Каабия. В результате получили ранения два человека. Обоих пострадавших медики госпитализировали в больницу. Один из них находится в критическом состоянии, сейчас врачи ведут борьбу за его жизнь.

До этого палестинский мужчина был застрелен израильскими поселенцами в Иудее и Самарии. Там «большая группа» вооруженных поселенцев, прибывших с незаконной заставы Хават Яир (Ферма Яир) и по неясным причинам напала на палестинцев на окраине близлежащего города Карават-Бани-Хасан. Один из мужчин, 27-летний Миткал Абд аль-Халим Райан, был смертельно ранен в голову.