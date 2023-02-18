В Галилеи неизвестный открыл огонь на конных скачках, есть раненые

Один из пострадавших находится в коме.

На коневодческой ферме во время скачек в региональном совете Каабия произошел инцидент, в ходе которого получили ранения два человека. Неизвестный открыл по людям огонь.

Об этом сообщает «Іsraelinfo.co.il«.

Обоих пострадавших медики госпитализировали в больницу. Один из них находится в критическом состоянии, сейчас врачи ведут борьбу за его жизнь.

«Прибывшие на вызов парамедики МАДА эвакуировали с места происшествия 35-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести с огнестрельным ранением верхней части тела и 42-летнего мужчину в тяжелом состоянии. По сообщению больницы «Рамбам», пострадавший в тяжелом состоянии погружен в искусственную кому и подключен к ИВЛ», — говорится в сообщении.

По данному факту полиция начала расследование. Правоохранители развернули целую операцию, чтобы установить стрелявшего — собирают улики, допрашивают очевидцев происшествия, также в районе установлены блокпосты. Обстоятельства произошедшего пока не установлены.

О раненых мужчинах также информации нет. Предварительно, ими могли оказаться жители селения Бир-аль-Максур.

Напомним, ранее стрельба произошла в районе Цфата. В результате 40-летний мужчина получил тяжелое ранение. Бригада MDA провела ему сердечно-легочную реанимацию и эвакуировала его в городскую больницу Зив.

Также «Курсор» писал о том, что в Умм-эль-Фахме застрелили 26-летнего мужчину, еще один человек ранен. Прибывшим на место события медикам МДА и парамедикам пришлось констатировать его смерть.

Аналогичная трагедия произошла в Лоде — там был застрелен 30-летний мужчина. По информации СМИ, пострадавшего доставили в госпиталь Ассаф Арофе. Врачи констатировали его смерть.