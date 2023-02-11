В Иудее и Самарии застрелен палестинец

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что войска были вызваны на место после сообщений о столкновениях между поселенцами и палестинцами, при этом «солдаты не участвовали в перестрелке».

Палестинский мужчина был застрелен израильскими поселенцами в Иудее и Самарии в субботу, 11 февраля.

Об этом заявили представители ПА, правозащитные группы и израильские военные, информирует The Times of Israel.

По данным правозащитной группы «Еш Дин», «большая группа» вооруженных поселенцев, прибывших с незаконной заставы Хават Яир (Ферма Яир), по неясным причинам напала на палестинцев на окраине близлежащего города Карават-Бани-Хасан.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что один из мужчин, 27-летний Миткал Абд аль-Халим Райан, был смертельно ранен в голову.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что войска были вызваны на место после сообщений о столкновениях между поселенцами и палестинцами, добавив, что солдаты не участвовали в перестрелке.

На кадрах с места происшествия видно, как несколько человек идут по улице в Карават-Бани-Хасан, а другие — на близлежащем холме. На видео раздаются выстрелы, крики на иврите.

تغطية صحفية: «مــواجـــهات عنيفة في قراوة بني حسان غرب سلفيت، وقوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة». pic.twitter.com/mBGn1wfH6e — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 11, 2023

Курсор писал ранее, что в пятницу, 13 января, в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.

Еще мы писали, что 13 января в Рамле произошла перестрелка, в результате которой серьезное ранение получил мужчина в возрасте 50 лет. На место происшествия вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-рофе».

Напомним, 12 января, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию.