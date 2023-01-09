В Египте считают, что Израилем руководят два правительства — СМИ

По словам источника в Каире, Нетаниягу, помня о решающей роли Египта в сдерживании отношений между Израилем и палестинцами, будет работать над тем, чтобы «не провоцировать» Египет.

Несмотря на то, что Египет осудил визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору на прошлой неделе, отношения между соседними странами продолжаются без «серьезной напряженности».

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на слова неназванного египетского чиновника.

Он также сообщил, что его страна рассматривает Израиль как управляемый «двумя правительствами» — экстремистским внутри страны и более умеренным, представляющим Израиль в его отношениях за границей.

Комментируя посещение Бен-Гвиром Храмовой горы, египетский чиновник сказал, что этот вопрос повлияет на отношения между Иерусалимом и Каиром в отношении палестинского вопроса, но «это не означает серьезной напряженности или трудностей в двусторонних отношениях».

Источник также отметил, что Нетаниягу, помня о решающей роли Египта в сдерживании отношений между Израилем и палестинцами, будет работать над тем, чтобы «не провоцировать» Каир.

Как сообщал Курсор, Министерство иностранных дел Египта отреагировало на визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору и заявило, что «Египет выражает сожаление по поводу того, что высокопоставленный член израильского правительства ворвался в комплекс мечети Аль-Акса в сопровождении экстремистских элементов под охраной израильских сил».

Министерство также добавило, что «Египет выступает против любых действий, направленных против статус-кво в Иерусалиме» и что «Египет предупреждает о негативных последствиях таких действий для безопасности и стабильности в регионе и будущего мирного процесса и призывает стороны проявлять сдержанность и принимать меры для предотвращения эскалации».

Также Курсор информировал о том, что Египет приостановил передачу острова в Красном море Саудовской Аравии. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как администрация президента США Джо Байдена заключила договоренность, которая включала открытие Эр-Риядом своего воздушного пространства для израильских авиалайнеров.