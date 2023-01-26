В Эйлате двое пожилых пешеходов попали под колеса автомобиля

Пострадавшие с травмами были госпитализированы в больницу.

В четверг вечером, 26 января, в Эйлате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пожилых пешехода.

Об этом пишет издание Maariv.

На 70-летних людей наехал автомобиль на улице Баркат. В результате аварии они получили травмы средней степени тяжести. На место вызвали бригаду парамедиков (МАДА), которые оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали их в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 25 января, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.

Еще мы писали, что в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге столкнулся мотоцикл и машина «скорой» помощи.

Напомним, 40-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, еще шесть человек получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и трех автомобилей на шоссе 31, недалеко от развязки Неватим в регионе Негев.

Читайте также, что недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось.