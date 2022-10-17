В Израиле появился свой Джеймс Бонд

Министерство туризма выпустило новый рекламный ролик, в котором министр туризма Израиля Йоэль Развозов играет роль агента британской секретной службы Джеймса Бонда в попытке побудить людей за границей приехать в еврейское государство.

Рекламный ролик, в котором снялся Развозов, показывает множество городов и культурных областей, которые Израиль может предложить, в том числе серфинг на Галилейском и Средиземном морях и посещение городов Тель-Авив, Иерусалим и Нацарет. Многие кадры, снятые в рекламе, пародируют кадры из фильмов о Джеймсе Бонде.

Министерство туризма выпустило этот рекламный ролик, чтобы подготовиться к «медленному сезону», который наступает после лета и отпусков.

«Я хотел лично помогать продавать и рекламировать Израиль и распространять красоту нашей страны по всему миру. Я рассматриваю свою роль министра как настоящую национальную миссию. Я вызвался в частном порядке профинансировать и снять видео, которое будет продвигать нашу замечательную страну по всему миру через социальные сети и все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты», — сказал министр.

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