В Эйлате на недобросовестных таксистов объявили «сезон охоты»

Таксисты зачастую завышают таксу на 20-40 шекелей и отказываются ехать «по счетчику», так как в таком случае их заработок будет меньше.

В Эйлате в целях проверки работы таксистов и выявления нарушителей представители минтранспорта будут совершать «контрольные поездки» под видом пассажиров.

Об этом сообщает издание «Детали».

На прошлой неделе был случай, когда таксиста четыре раза подловили на том, что он работал с выключенным счетчиком. А по закону, водитель обязан его включать всегда, не спрашивая пассажиров.

Женщины-инспекторы просили таксиста отвезти их в разные точки города, например, из аэропорта «Рамон» в центр «пассажирка» заплатила 100 шекелей, хотя официальный тариф — 80 шекелей.

Жители и гости курортного города на Красном море также часто жалуются на грабительские цены на такси при поездках из аэропорта и от пограничного перехода «Таба» в город и обратно.

Таксисты зачастую завышают таксу на 20-40 шекелей и отказываются ехать «по счетчику», так как в таком случае их заработок будет меньше.

«Курсор» писал ранее, что компания Uber возобновит свою деятельность в Израиле, вернув свою платформу бронирования, чтобы нанимать только лицензированных водителей такси, примерно через пять лет после того, как суд заблокировал первоначальную деятельность компании в стране.