В Эйлатском заливе заметили стаю ядовитых рыб: впечатляющее видео

В Красном море вблизи Эйлата засняли стаю угрехвостых сомов с ядовитыми плавниками. В Израиле такая рыба известна как «Насралла».

Необычный косяк рыб зафиксировал Дорон Браш доброволец Управления природы и парков. Зрелище стаи угрехвостых сомов буквально завораживает.

Название «Насралла» в Израиле она получила из-за своих ядовитых плавников. Яд накапливается в железах и стекает по зазубренным колючкам на спинном и грудном плавниках. Укол этой рыбы вызывает мучительную боль и длительное воспаление.

Эти рыбы имеют обыкновения сбиваться в стаи и двигаться в воде шевелящимся шаром. Для купальщиков в естественной среде они не представляют опасности. Сом является обычным обитателем Эйлатского залива, но снять стаю вблизи не так просто.

להקת שפמית ארסית, הידועה בכינוי «דג נסראללה» נצפתה ותועדה על ידי מתנדב רט»ג דורון בראש בחוף הצפוני במפרץ אילת בהתלהקות מרהיבה לכדור צפוף. תנועתה במים מרשימה ביופיה.

מדובר בדג שיודע להשיב מלחמה כואבת ובעקבות כך (וגם בשל השפם) זכה לכינוי «נסראללה». בסביבתו הטבעית אינו מסוכן לרוחצים pic.twitter.com/nAccBO8kXQ — רשות הטבע והגנים (@rashut_hateva) December 21, 2022

«Курсор» писал ранее, что у пляжа «Мифрац Ха-Шемеш» в Эйлате была замечена редкая рыба-гитара, которая находится под угрозой исчезновения.

Еще мы писали, что в Эйлатском заливе большое количество удивительных животных и растений. И вот на видео удалось снять самку кальмара, которая прикрепляет яйца к кораллу.

Напомним, в Эйлатском заливе обнаружили пурпурную медузу, которую появляется здесь всего один или два раза в год. Ее обжег не считается смертельным, но, если вам понравилась его красота — к медузе не рекомендуется приближаться и трогать ее.