В Эйлатском заливе заметили стаю ядовитых рыб: впечатляющее видео

17:25, Сегодня
Новости Израиля, Общество
рыбы, сом фото
Фото: pixabay

Движения рыб в воде впечатляют своей красотой.

В Красном море вблизи Эйлата засняли стаю угрехвостых сомов с ядовитыми плавниками. В Израиле такая рыба известна как «Насралла».

Необычный косяк рыб зафиксировал Дорон Браш доброволец Управления природы и парков.  Зрелище стаи угрехвостых сомов буквально завораживает.

Название «Насралла» в Израиле она получила из-за своих ядовитых плавников. Яд накапливается в железах и стекает по зазубренным колючкам на спинном и грудном плавниках.  Укол этой рыбы вызывает мучительную боль и длительное воспаление.

Эти рыбы имеют обыкновения сбиваться в стаи и двигаться в воде шевелящимся шаром. Для купальщиков в естественной среде они не представляют опасности. Сом является обычным обитателем Эйлатского залива, но снять стаю вблизи не так просто.

«Курсор» писал ранее, что у пляжа «Мифрац Ха-Шемеш» в Эйлате была замечена редкая рыба-гитара, которая находится под угрозой исчезновения.

Еще мы писали, что в Эйлатском заливе большое количество удивительных животных и растений. И вот на видео удалось снять самку кальмара, которая прикрепляет яйца к кораллу.

Напомним, в Эйлатском заливе обнаружили пурпурную медузу, которую появляется здесь всего один или два раза в год. Ее обжег не считается смертельным, но, если вам понравилась его красота — к медузе не рекомендуется приближаться и трогать ее.

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