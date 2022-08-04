Появилось впечатляющее видео с кальмаром, которое сняли в Эйлатском заливе

Коралловый риф в Эйлате относительно невелик. Это единственный подобный риф, который находится на территории Израиля.

В Эйлатском заливе большое количество удивительных животных и растений. И вот на видео удалось снять самку кальмара, которая прикрепляет яйца к кораллу.

Ролик появился на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Впечатляющая документация процесса оплодотворения самки кальмара, когда она прикрепляет яйца к кораллу сегодня в заливе солнца в Эйлате на юге Израиля. Управления природы и парков», — написали администраторы канала в описании к ролику.

Напомним, что на коралловом рифе живут около 270 видов кораллов. Они стали пристанищем для 2500 видов рыб и других мелких морских животных. Некоторые из них некоторые обитают исключительно в Красном море

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в Израиле животных прививали просроченными вакцинами. Владельцы животных, которые посещали частные ветеринарные клиники в Израиле, начали жаловаться на то, что в их домашних питомцев начались побочные эффекты после введения вакцины против бешенства. Оказалось, что они были просроченными.

Также наш сайт писал, что сеть растрогало видео с израильтянином, спасшим черепаху.

Еще напомним, что в Израиле обнаружили комаров с опасным вирусом.