В этом году в Иерусалиме откроют посольство еще одного государства

В воскресенье, 26 февраля, глава израильского МИД Эли Коэн поговорил по телефону со своим коллегой из Папуа-Новой Гвинеи Джастином Ткаченко. Они договорились продвигать открытие посольства островного государства в Иерусалиме, и ожидается, что это случится уже в 2023 году.

Об этом пишет издание «Детали».

Если это произойдет, то это будет пятое государство с посольством в Иерусалиме. В данный момент они имеются у США (с 2018 года), Гватемалы (с 2018 года), Республики Косово (с 2021 года) и Гондураса (с 2021 года).

Министры обсудили также расширение экономических возможностей между странами, особенно в области передового сельского хозяйства. Министр иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи пообещал, что его страна будет продолжать поддерживать Израиль на международных аренах.

Отметим, что Папуа-Новая Гвинея — маленькое островное государство в Океании. Оно занимает восточную часть острова Новая Гвинея, который делит с Индонезией. Его население составляет 7,2 миллиона человек.

«Курсор» писал ранее, что глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что снова откроет посольство Израиля в Украине.

Еще мы писали, что журналист Дана Вайс утверждает, что Чад объявит об открытии посольства в Израиле. По неизвестной причине, его хотят открыть в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме.

Напомним, что Азербайджан эвакуировал посольство в Иране после того, как вооруженного нападения, когда был застрелен глава службы безопасности дипломатической миссии и ранены еще двое.