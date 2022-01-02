В Галилее фермера затянуло в рубильную машину для дерева

Трагический случай в Вади Салама (Галилея) произошел с фермером во время работы на оливковой роще.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали».
Как сообщает пресс-служба полиции, фермер погиб, по всей видимости, в результате несчастного случая — его затянуло в сельскохозяйственный измельчитель.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Пожарно-спасательной службы извлекли фермера из механизма.
Парамедикам МАДА оставалось лишь констатировать его смерть.
Полицейские и работники министерства труда проводят расследование обстоятельств гибели.
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