В Галилее фермера затянуло в рубильную машину для дерева

80-летний фермер погиб во время работы в оливковой роще в Вади-Саламе. Его затянуло в измельчитель, который был прикреплен к трактору.

Трагический случай в Вади Салама (Галилея) произошел с фермером во время работы на оливковой роще.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали».

Как сообщает пресс-служба полиции, фермер погиб, по всей видимости, в результате несчастного случая — его затянуло в сельскохозяйственный измельчитель.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Пожарно-спасательной службы извлекли фермера из механизма.

Парамедикам МАДА оставалось лишь констатировать его смерть.

Полицейские и работники министерства труда проводят расследование обстоятельств гибели.

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