В километре от шоссе Иерусалим — Тель-Авив обнаружен минометный снаряд времен Войны за независимость

Минометный снаряд времен Войны за независимость был обнаружен в субботу в лесу возле поселка Маале-Хамиша, что в километре от шоссе номер 1, соединяющего Иерусалим и Тель-Авив.

На снаряд британского производства наткнулось семейство, отец с детьми, которые отправились гулять по лесу в выходной день.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Мужчина позвонил в полицию, которая выслала на место сапера. Выяснилось, что обнаруженный предмет — минометный снаряд калибра 81 мм. британского производства, содержащий 500 граммов взрывчатых веществ.

Он пролежал в этом место очень много времени. Полицейские огородили местность и взорвали снаряд.

Место обнаружения опасного снаряда находится недалеко от Иерусалимского коридора, где во время Войны за независимость шли самые тяжелые бои между «Пальмахом» и Арабским легионом.

В апреле и в мае 1948 года силы «Пальмаха» вели кровопролитные бои за стратегическую высоту у Шаар а-Гай, что в нескольких километрах от Маале Хамиша.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что силы ЦАХАЛа арестовали еще одного подозреваемого в совершении теракта в пятницу.

ЦАХАЛ продолжает поиски возможных соучастников попытки теракта на севере Иудеи и Самарии.

Кроме того, стало известно, что Беннет прокомментировал ракетный обстрел по позициям ХАМАСа.

Премьер-министр заявил, что любой, кто направляет ракеты в Израиль, несет ответственность за свои действия.

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