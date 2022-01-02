В Израиле в 104 года умер последний партизан, оказавший сопротивление нацистам

Он так же воевал в Войне за независимость Израиля.

Сегодня стало известно о смерти настоящего героя — 104-летнего Литмана Бенаягу Мура. Он был одним из первых участников подполья в Вильнюсском гетто, оказывал сопротивление нацистам. Также известно, что он воевал в Войне за независимость Израиля.

Об этом пишет телеграм-канал «Голос Израиля», который предоставил фото героя.

Напомним, ренее Курсор писал о том, что подразделение по борьбе с терроризмом израильской полиции будет переименовано и пройдет модернизацию.

Согласно официальному заявлению, правительство Израиля в воскресенье одобрило предложение об обновлении подразделения полиции по борьбе с терроризмом и переименовании его в «Национальное подразделение по борьбе с терроризмом Израиля».

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