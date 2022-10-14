В Галилейском море едва не утонул ребенок

Четырехлетний мальчик едва не утонул на пляже Амнон в Кинерете в Галилейском море.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что медики MDA и фельдшеры провели ребенку сердечно-легочную реанимацию.

«Когда его пульс восстановился, они эвакуировали его в отделение интенсивной терапии MDA в больницу «Пория», — говорится в сообщении.

Также издание уточняет, что, по словам медиков, мальчик находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Курсор, полиция Иерусалима расследует обстоятельства смерти 41-летнего раввина Баруха Штерна. Он утонул во время посещения одной из микв 7 октября. Мужчина посетил учреждение для традиционного омовения.