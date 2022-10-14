В Галилейском море едва не утонул ребенок

Четырехлетний мальчик едва не утонул на пляже Амнон в Кинерете в Галилейском море.
Об этом сообщает inn.co.il.
Отмечается, что медики MDA и фельдшеры провели ребенку сердечно-легочную реанимацию.
«Когда его пульс восстановился, они эвакуировали его в отделение интенсивной терапии MDA в больницу «Пория», — говорится в сообщении.
Также издание уточняет, что, по словам медиков, мальчик находится в состоянии средней тяжести.
Как сообщал Курсор, полиция Иерусалима расследует обстоятельства смерти 41-летнего раввина Баруха Штерна. Он утонул во время посещения одной из микв 7 октября. Мужчина посетил учреждение для традиционного омовения.
Вытащили его из воды другие посетители миквы. Они и вызвали медиков. Бригада скорой помощи провела длительную сердечно-легочную реанимацию. Все меры оказались безуспешными.
Предварительное расследование не выявило никаких подозрений. Предположительно, инцидент носил криминальный характер.
Ранее Курсор сообщал, что 17 августа на озере Кинерет утонул 19-летний юноша. Из воды извлекли 19-летнего парня в бессознательном состоянии.
На место происшествия сразу вызвали бригаду «скорой» помощи, которая эвакуировала юношу в городское медицинское учреждение «Пория». Пострадавшего доставили в критическом состоянии, и медики начали бороться за его жизнь. Но к сожалению, реанимационные действия оказались безуспешными.
Курсор писал ранее, что израильтянин утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте. Мужчина утонул на пляже в районе Таба на глазах у своей жены и двух маленьких детей (6-8 лет).
Еще мы писали, что 15-летний мальчик утонул в водоеме глубиной около 5 метров недалеко от развязки Шокет. После многочасовых поисков его нашли в воде без сознания. По-видимому, он случайно споткнулся и упал в водоем.