В Галилейском море загорелся катер, есть раненые

Два человека были эвакуированы в тяжелом состоянии из-за отравления дымом.

Два человека получили ранения во вторник, 19 сентября, после того, как лодка, в которой они находились в Галилейском море, загорелась. Они и два других человека прыгнули в воду, чтобы спастись от огня.

Об этом информирует портал Maariv.

Отмечается, что спасатели перевели пострадавших на санитарный катер MDA.

"Поступило сообщение о катере на расстоянии около шести километров. Рядом были найдены четыре человека, плавающие в воде со спасательными поясами. Двое были эвакуированы в тяжелом состоянии из-за отравления дымом. После этого мы вернулись на место пожара и собрали более подробную информацию", - рассказал Йоси Маатук, принимавший участие в спасательной операции.

Он подчеркнул, что люди надели спасательные пояса, что очень помогло их спасению.

"Это горящий бензин, и от него образуется очень густой дым, опасный при вдыхании в легкие, и, конечно, существует опасность ожогов. Если бы у них не было спасательных поясов, вероятность спасения была бы меньшей", - добавил спасатель.

Напомним, на днях в Галилейском море без вести пропали трое молодых мужчин.

Как сообщал Курсор, в Тверии в воскресенье, 13 августа, двухлетняя девочка была найдена с признаками теплового удара. Инцидент произошел в районе трассы 90 на частном пляже.