В Газе произвели неудачный запуск ракеты

ЦАХАЛ заявляет, что неудачный запуск ракеты из Газы вызвал срабатывание в 5:30 утра сирен воздушной тревоги.

ЦАХАЛ заявляет, что запуск ракеты из Газы, упавшей на территорию анклава, привел к срабатыванию сирен воздушной тревоги на открытой местности недалеко от израильского города, граничащего с Газой.

Напомним, что более трех часов до этого, в 2:00, снова звучали сирены, но то, что было первоначально объявлено как залп из четырех ракет, выпущенных из Газы по южному Израилю, на самом деле оказалось выстрелами.

Пули по ошибке привели в действие израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол», которая запустила в воздух серию ракет-перехватчиков «Тамир».

Армия заявляет, что изучает, как пули могли вызвать срабатывание системы ПВО.

Таким образом, эта ночь стала самой напряженной с мая.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по оружейному складу ХАМАС в Газе. Атака произошла на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности, после столкновений и насилия в Старом городе Иерусалима, серии смертоносных палестинских террористических атак и активизации действий ЦАХАЛа против террористических групп в Иудее и Самарии.