В Герцлии разгорелся скандал - власти города хотят лишить школы бомбоубежищ

Между местными властями и родителями учащихся произошел конфликт.

Во время августа и сентября 2023 года Мэрия Герцлии планировала забрать у двух школ в городе территории для строительства синагог, однако под давлением общественности отказалась от этих проектов.

Об этом сообщает "Walla".

В августе родители учащихся средней школы "Шмуэль Ханагид" были в шоке, когда узнали, что мэрия хотела изъять бомбоубежище школы для создания синагоги. Поскольку в школе не хватало места, они использовали это помещение как художественный класс для детей со специальными потребностями, которые получали специализированное образование.

Мэрия планировала открыть синагогу в этом месте, которая работала бы только по выходным, но такое использование помещения невозможно было сочетать с учебной деятельностью в течение недели.

Родители оказались в ярости. Они заявили, что классы в школе уже переполнены, а полтора года назад им пришлось закрыть кафетерий из-за нехватки места. В начале сентября мэрия все же приступила к переоборудованию бомбоубежища для синагоги, однако родители начали отправлять гневные письма в городской совет и обращаться к СМИ.

Родительский совет заявил, что такая экспроприация нанесет ущерб уровню образовательных услуг в школе и благополучию детей и педагогов. Под воздействием сильного общественного давления, Мэрия Герцлии отменила свои планы по строительству синагог на территории школы.

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