В Гистадруте заявили о возобновлении протестов против повышения цен

13:50, Сегодня
Новости Израиля, Общество, Zahav
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Фото: Фото: Гарри Резниковский

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид призывает возобновить протесты против крупных импортеров, которые повышают цены на товары.

В ближайшие дни представители Гистадрута намерены возобновить акции протеста против дороговизны жизни в Израиле.

Об этом сообщает davar1.

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид отметил, что после окончания военной операции «Рассвет» можно возвращаться к нормальной жизни, и нужно еще более энергично возобновить борьбу против грабежа потребителей.

По его словам, израильтяне устали от постоянного роста цен и пойдут против любого, кто будет принимать участие в ценовом безумии государства. В ближайшие дни участники протеста хотят провести демонстрации в торговых центрах, а также перед домами глав корпораций.

На данный момент бойкот объявлен четырем компаниям, которые импортируют большинство брендов в Израиль: «Шестович», «Дипломат», «Кимберли-Кларк» и «Лайман-Шлиссель».

«Курсор» писал ранее, что в первый день августа в Израиле произошел целый ряд изменений в стоимости жизни, которые привели к повышению цен на электроэнергию и стоимость молока, но сделали дешевле бензин и общественный транспорт.

Еще мы писали, что крупный израильский импортер продуктов «Дипломат» заявил, что на три месяца замораживает повышение цен на свои товары до окончания сезона еврейских праздников.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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