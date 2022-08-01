В Израиле вновь выросли цены на молочные продукты и электроэнергию

«Мы все знаем о росте цен из-за мирового экономического кризиса», — написал в Твиттере министр финансов Авигдор Либерман, комментируя повышение цен на молоко и электричество.

В первый день августа в Израиле произошел целый ряд изменений в стоимости жизни, которые привели к повышению цен на электроэнергию и стоимость молока, но сделали дешевле бензин и общественный транспорт.

В понедельник цены на молочные продукты выросли на 4,9 процента в соответствии с договоренностью, достигнутой на прошлой неделе между Министерством финансов и производителями молока. В результате изменений литр молока подорожает до 6,23 шекеля (1,84 доллара), а желтый сыр 28% жирности, известный как «Эмек», будет стоить 44,79 шекеля за килограмм.

Цены на электроэнергию выросли на 8,6%, что немного меньше первоначальных 9,6%, объявленных Управлением электроэнергетики в начале прошлого месяца.

Напротив, цены на бензин в Израиле снизились примерно на 1,50 шекеля ($0,44) за литр в полночь после постоянного роста в последние месяцы.

Израильтяне будут платить 6,54 шекеля (около 1,92 доллара) за литр бензина вместо 8,08 шекеля (около 2,37 доллара) в июле — рекордно высокого уровня, который не наблюдался в Израиле с 2012 года.

Ранее «Курсор» писал, что в Израиле резко упадет цена на бензин: озвучены сроки и причины. С 1 августа израильтяне будут меньше платить за бензин. Министр финансов Авигдор Либерман опубликовал сегодня приказ о снижении пошлин на топливо.

Напомним, мы сообщали, что онлайн-покупки будут дешевле: Израиль хочет отметить таможенную пошлину. Министерство финансов Израиля планирует отменить таможенную пошлину за покупки до 300 долларов в зарубежных интернет-магазинах.