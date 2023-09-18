В госдепе США сделали заявление о заморозке переговоров Израиля с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты "по-прежнему привержены дальнейшему развитию региональной интеграции Израиля".

В госдепартаменте Соединенных Штатов Америки опровергли информацию о прекращении переговоров между Израилем и Саудовской Аравией о нормализации отношений.

Об этом говорится в сообщении Госдепа в Twitter.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены дальнейшему развитию региональной интеграции Израиля, в том числе посредством активной дипломатии, направленной на нормализацию израильско-саудовских отношений. Переговоры продолжаются, и мы с нетерпением ждем дальнейших переговоров с обеими сторонами", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как сообщал Курсор, накануне известный арабский израильский журналист Маджди Халаби заявил, что Саудовская Аравия не готова к переговорам на тему нормализации отношений с Израилем. Он пояснил, что Эр-Рияд отказался продолжать разговоры на эту тему, поскольку глава правительства поддался давлению экстремистов в правительстве и воздерживается от любых жестов доброй воли в отношении палестинцев.

По словам Халаби, ему рассказали, что в Иерусалиме «растеряны, так как и министры, и глава правительства верили, что Эр-Рияд пойдет на нормализацию, не увязывая это с палестинским вопросом». Хотя саудовские власти всегда говорили, что эти два вопроса тесно связаны.

Ранее Курсор писал о том, что Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Так, Саудовская Аравия сообщила Соединенным Штатам свое главное условие для достижения соглашения о нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом.