В Греции подтвердили нападение на судно Эяля Офера

Греческая компания Eletson, которая управляет нефтяным танкером, принадлежащем международной судоходной компании Zodiac израильского бизнесмена Эяля Офера, подтвердила сегодня, что судно было атаковано на прошлой неделе самолетом.
Об этом информирует Telegram-канал Израиль Сегодня.
В заявлении компании говорится, что судно получило незначительные повреждения в результате нападения, которое произошло недалеко от Оманского залива в прошлую пятницу, и что никто из членов экипажа не пострадал.
Как сообщал Курсор, накануне британские СМИ сообщили о том, что в пятницу, 17 февраля принадлежащее израильскому миллионеру Эялю Оферу судно было атаковано иранским беспилотником. Танкер, вероятно, подвергся атаке в Персидском заливе.
«Должно быть разрешено свободное судоходство в соответствии с международным правом. Мы работаем вместе с нашими международными партнерами, чтобы выяснить подробности инцидента», — заявили в МИД Великобритании.
Также мы информировали о том, что Европейский Союз предложит новые санкции против Ирана и Беларуси из-за их поддержки российской федерации* в войне против Украины. В ЕС также планируют и в дальнейшем давить на кремль. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.
«И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне россии против Украины», – заверила президент Еврокомиссии.
Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!