В Греции прошла трехсторонняя встреча по военному сотрудничеству

Присутствующие старшие офицеры признали укрепление отношений между вооруженными силами Израиля, Греции и Кипра. Было отмечено, что за последние несколько месяцев был проведен беспрецедентный объем совместных мероприятий на Ближнем Востоке.

Начальник Управления стратегического планирования и сотрудничества ЦАХАЛа генерал-майор Таль Кельман в среду принял участие в трехсторонней встрече со своими коллегами из Греции и Кипра.

Встреча, состоявшаяся в Афинах (Греция), включала в себя серию стратегических и оперативных брифингов, а также заседания для обсуждения возможностей расширения военного сотрудничества на другие сектора.

После встречи генерал-майор Кельман встретился с начальником Генерального штаба национальной обороны Греции генералом Константиносом Флоросом. Они обсудили совместный план действий на 2022 год, который был подписан тремя странами. Дополнительный план военного сотрудничества между Израилем и Грецией был подписан заместителем командира отдела международного сотрудничества, полковником Гилем Доловым.

Курсор ранее писал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Кроме того, все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска.

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