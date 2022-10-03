В Гуш-Эционе автомобиль с беременной забросали камнями, она в больнице

Медики, приехавшие на место инцидента, госпитализировали беременную с ушибами в медицинское учреждение.

Ночью в Гуш-Эционе палестинцы на дороге 3157 забросали автомобиль с израильскими номерами, в котором находилась 25-летняя беременная женщина.

Об этом сообщает издание «Детали».

Пострадавшая в результате нападения получила травмы. На место инцидента вызвали «скорую», которая оказала ей помощь на месте, а после с ушибами на конечностях госпитализировала в медицинское учреждение «Шаарей Цедек» в Иерусалиме. Больше о ее состоянии ничего неизвестно.

Сотрудники полиции проводят поиск подозреваемых.

«Курсор» писал ранее, что 35-летний житель Иудеи и Самарии получил легкие ранения после того, как его машину забросали камнями возле фермы.

Еще мы писали, что группа террористов напала на израильтянина — мужчина получил ранения и на видео видно, как у него разбито лицо. Силы безопасности помогли пострадавшему и оказали ему первую медицинскую помощь. Инцидент произошел в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.

Напомним, что владелец фермы подвергся нападению с камнями на пастбище. Медики МАДА и фельдшеры оказали ему помощь и эвакуировали его в больницу «Сорока» в легком состоянии с травмами верхней части тела. Полиция проводит поиск подозреваемых преступников.