Возле Хеврона владельца фермы забросали камнями

Владелец фермы на юге от Хеврона был забросан камнями, его состояние оценивается как легкое. Полиция ищет подозреваемых.

Владелец фермы сегодня в среду подвергся нападению с камнями на пастбище.

Медики МАДА и фельдшеры оказали ему помощь и эвакуировали его в больницу Сорока в легком состоянии с травмами верхней части тела.

Полиция проводит поиск подозреваемых преступников.

Ранее Курсор сообщал, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле. В сети показали фотографии и видео с террористами, которые должна были устраивать теракты на территории Израиля. Среди них также оказалась женщина, у которой четверо детей.

Напомним, что 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах. Ивритоязычные СМИ идентифицировали погибшего как Махмуда Сна Аллаха из города Дейр-эль-Асад.