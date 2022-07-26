В Хадере 10 детей попали в больницу после посещения бассейна

Десять детей в возрасте от 6 до 11 лет были госпитализированы в медицинское учреждение после посещения бассейна в Хадере.

В Хадере во время купания в общественном бассейне, десять детей отравились хлором. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля. Дети подверглись воздействию хлора, который в концентрации, превышающей допустимую, был добавлен в воду общественного бассейна. Дети начали жаловаться на боли в животе, трудности с дыханием, рвоту и ожог слизистых.

На место происшествия приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и госпитализировала пострадавших в медицинское учреждение «Гигель Яфе». Дети получили отравление средней и легкой степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице для дальнейшего наблюдения и лечения.

Полиция начала расследование этого инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 21 июля, в центре Израиля произошло чрезвычайное происшествие — два человека провалились в воронку, которая образовалась из-за провала грунта под частным бассейном во дворе виллы в Кармей Йосеф. Один мужчина погиб.

Еще мы писали, что поход в знаменитый аквапарк «Меймадион», расположенный в Тель-Авиве, закончился для мужчины и его 6-летнего сына весьма плачевно. При спуске с горки они получили множественные ушибы и были госпитализированы в больницу.