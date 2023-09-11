В Хадере группа школьников избила сверстника, момент попал на видео

Сотрудники полиции уже задержали подростков.

В воскресенье, 10 сентября, группа учеников в Бейт-Элиезере (Хадера) напала на сверстника и начала его избивать. Подростки не прекратили свою агрессию даже, когда у пострадавшего пошла кровь.

Видео избиения было опубликовано в Telegram-канале "Даниэль Амрам без цензуры".

Судя по всему, избиение снимал кто-то из одноклассников. На кадрах видно, как толпа толкает и избивает ногами ученика, а потом один из них снимает обувь и бросает пострадавшему прямо в лицо.

Что стало причиной конфликта пока неизвестно, но руководство учебного заведения заявило, что занялось расследованием инцидента. В школе пообещали провести беседы психологов с учащимися.

Подростков, участвовавших в драке, арестовали сотрудники полиции, но пострадавший и его семья отказались подавать жалобы. Расследование в отделе по делам несовершеннолетних продолжается.

"Курсор" писал ранее, что14-летняя Виктория, которая училась в школе "Орт Крамим" в Кармиэле совершила самоубийство. Одна из версий гласит, что девочка свела счеты с жизнью из-за бойкота, который ей объявили одноклассники.

Еще мы писали, что израильтян потрясло видео жестокого избиения школьницы в Кирьят-Гате. Двух девятиклассниц компания девушек подстерегла возле учебного заведения и устроила разборки.

Напомним, что израильской школьнице, которую год бойкотировали одноклассники, выплатят денежную компенсацию. В результате постоянной травле со стороны сверстников у нее развился посттравматический синдром.