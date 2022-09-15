Израильтян потрясло видео жестокого избиения школьницы в Кирьят-Гате

На видео, опубликованном в сети, видно, как молодые люди бьют и пинают школьницу, пока она лежит на земле.

Ученица 9-го класса из школы в Кирьят-Гате вчера подверглась нападению со стороны нескольких других студентов за пределами школьной территории. После публикации видео с насилием полиция начала расследование.

На видео зафиксировано, как студентки бьют и пинают девочку, пока она лежит на земле.

מחריד! תלמידות מבצעות לינץ' של ממש בתלמידה בכניסה לבית ספר בקריית גת. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע pic.twitter.com/ONOI6HaZxy — אריאל עידן (@Arielidan20) September 15, 2022