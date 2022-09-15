Израильтян потрясло видео жестокого избиения школьницы в Кирьят-Гате

09:54, Сегодня
Новости Израиля, Новости СНГ
школьный класс картинка
Фото: pixabay.com

На видео, опубликованном в сети, видно, как молодые люди бьют и пинают школьницу, пока она лежит на земле.

Ученица 9-го класса из школы в Кирьят-Гате вчера подверглась нападению со стороны нескольких других студентов за пределами школьной территории. После публикации видео с насилием полиция начала расследование.

На видео зафиксировано, как студентки бьют и пинают девочку, пока она лежит на земле.

Только после вмешательства одного из присутствовавших на месте молодых людей насилие прекратилось. По словам родителей в школе, студентки напали на девочку, потому что «заподозрили» ее в поцелуе с бывшим парнем одной из нападавших.

Видео вызвало широкий резонанс в соцсетях среди израильской общественности.

Ранее мы рассказывали, что в Пакистане умер имам, читавший молитву об уничтожении Израиля. Неизвестна причина, унесшая его жизнь, а сам момент смерти попал на видео.

Также «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме арестовали женщину, попытавшуюся сжечь свою квартиру, где находился ее ребенок. Преднамеренность своего поступка подозреваемая отрицает.

Помимо этого, во вторник, 13 сентября, к северу от города Дженин в Самарии в перестрелке с палестинскими боевиками погиб 30-летний  офицер ЦАХАЛа по имени Бар Фалах. Инцидент начался примерно в 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили, что к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста приближаются двое подозреваемых.

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Автор материала:
Ирен Давид
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