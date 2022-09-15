Израильтян потрясло видео жестокого избиения школьницы в Кирьят-Гате

Ученица 9-го класса из школы в Кирьят-Гате вчера подверглась нападению со стороны нескольких других студентов за пределами школьной территории. После публикации видео с насилием полиция начала расследование.
На видео зафиксировано, как студентки бьют и пинают девочку, пока она лежит на земле.
Только после вмешательства одного из присутствовавших на месте молодых людей насилие прекратилось. По словам родителей в школе, студентки напали на девочку, потому что «заподозрили» ее в поцелуе с бывшим парнем одной из нападавших.
Видео вызвало широкий резонанс в соцсетях среди израильской общественности.
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Также «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме арестовали женщину, попытавшуюся сжечь свою квартиру, где находился ее ребенок. Преднамеренность своего поступка подозреваемая отрицает.
Помимо этого, во вторник, 13 сентября, к северу от города Дженин в Самарии в перестрелке с палестинскими боевиками погиб 30-летний офицер ЦАХАЛа по имени Бар Фалах. Инцидент начался примерно в 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили, что к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста приближаются двое подозреваемых.