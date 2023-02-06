В Хадере местный житель объявил себя королем и начал выдавать паспорта

При вступлении в “подданство” у людей отбирали израильские документы, вручали им паспорта Яшар-Эля и освобождали от необходимости подчиняться израильским законам.

Полиция узнала о «королевстве Яшар-Эль», увидев на дороге машину со странными номерными знаками. Расследование показало, что королевство имеет «дипломатические представительства» в Хадере и Зихрон-Яакове.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что жильцы дома в Хадере обнаружили на двери одной из квартир табличку: “консульство королевства, дипломатическая территория, вход на которую запрещен без официального приглашения”.

«48-летний Шай Карамоста недавно объявил себя королем Яшар-Эля, открыл так называемые «дипломатические офисы» в Хадере и Зихрон-Яакове и начал выдавать официальные документы — паспорта и номерные знаки. Полиция задержала мужчину за подделку официальных документов и номерных знаков. У “короля” был напарник, который также участвовал в «государственной деятельности», — говорится в сообщении.

В сентябре Карамоста поместил ролик в интернете, в котором объявил о роспуске правительства Израиля и своем суверенитете над нацией.

Карамоста нашел заброшенное здание «Бейт Яари» недалеко от Нетании, организовал там “почтовое отделение” и поселил некоторых «подданных». При вступлении в “подданство” у людей отбирали израильские документы, вручали им паспорта «Яшар-Эля» и освобождали от необходимости подчиняться израильским законам.

В настоящий момент задержанный “король” отпущен на ограничительных условиях.

Как сообщал Курсор, еврейское население Иудеи и Самарии превысило полмиллиона человек. Так, по состоянию на 1 января в Иудее и Самарии проживал 502 991 еврей. Еврейское население Иудеи и Самарии выросло на 15,5% по сравнению с январем 2018 года.

Помимо этого недавно произраильская группа США заявила о важности Иудеи и Самарии для будущего Израиля.