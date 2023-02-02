Еврейское население Иудеи и Самарии превысило полмиллиона человек – отчет

Спрогнозирован год, когда эти показатели достигнут миллиона человек.

Бывший депутат Кнессет Яаков Кац предоставил отчет, согласно которому еврейское население Иудеи и Самарии превысило полмиллиона человек.

Об этом сообщает Jewish Press.

Согласно документу, основанному на данных реестра населения Министерства внутренних дел Израиля, по состоянию на 1 января в Иудее и Самарии проживал 502 991 еврей. Еврейское население Иудеи и Самарии выросло на 15,5% по сравнению с январем 2018 года.

Согласно текущим показателям, в докладе прогнозируется, что еврейское население Иудеи и Самарии превысит 600 000 человек к 2030 году, 700 000 человек к 2035 году и один миллион к 2047 году. Согласно отчету, более 500 000 евреев, живущих в Иудее и Самарии, составляют 12% всех евреев в Израиле.

В преддверии своей инаугурации правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу опубликовало список руководящих принципов политики, который включает обещание содействовать заселению по всей стране.

«Еврейский народ имеет исключительное и неотъемлемое право на все части Земли Израиля. Правительство будет способствовать и развивать заселение всех частей Земли Израиля — Галилеи, Негева, Голанских высот, Иудеи и Самарии», — сказано в пункте документа.

Ранее мы рассказывали, что среди израильтян растет число онкобольных.

Также «Курсор» сообщал о среднем возрасте евреев в общинах Англии и Уэльса.

Помимо этого недавно произраильская группа США заявила о важности Иудеи и Самарии для будущего Израиля.