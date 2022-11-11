Ожоги кипятком: в Бней-Браке пострадал двухлетний ребенок

Емкость с кипящей водой перевернулась на двухлетнего мальчика. Прибывшие медики оказали ему первую помощь и эвакуировали в больницу с ожогами первой и второй степени.

Маленький ребенок получил ожоги средней степени тяжести в Бней-Браке.

Об этом сообщает издание Maariv.

По трагической случайности на двухлетнего ребенка опрокинулась кастрюля с кипящей водой.

Медики МАДА, приехавшие на срочный вызов, оказали малышу первую помощь и эвакуировали его в больницу Шнайера с ожогами первой и второй степени на спине и конечностях.

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