В Хайфе болельщиков «Хапоэль Тель-Авив» избила полиция

В Хайфе между болельщиками «Хапоэль Тель-Авив» и полицией возникла серьезная потасовка после матча. Видео инцидента опубликовали в сети.

«Маккаби Хайфа» и «Хапоэль Тель-Авив» снова сыграли интригующий матч вчера вечером, 21 февраля, и после того, как «зеленые» отпраздновали счет 0:2, на трибунах стадиона «Самми Офер» зафиксировали неприятное зрелище.

Инцидент произошел сразу после финального свистка. Между двумя фан-лагерями завязалась потасовка, в ходе которой начали бросаться стулья, зажигалки и стаканы. Данная обстановка привела к тому, что силы безопасности проникли на трибуны «красных», где между болельщиками и самой полицией завязалась драка.

Как видно на опубликованном выше видео, полицейские зашли на трибуну и начали избивать болельщиков. Ситуация быстро переросла в крупную рукопашную схватку, включавшую оскорбления, удары руками и особенно сильные пинки.

Симон Дэвидсон, член Кнессета от «Еш Атид», написал: «Случаи насилия сегодня вечером в Хайфе между лагерями болельщиков и между полицией просто неприемлемы. Болельщики не должны быть избиты».

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