Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед летом, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка в 25 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

«Манчестер Юнайтед» позволит Криштиану Роналду уйти, если клуб не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне, пишет Mirror.

Существует вероятность того, что португальский капитан может покинуть «Олд Траффорд» и перейти в «Пари Сен-Жермен» после того, как появились сообщения о том, что гиганты Лиги 1 заинтересованы в создании звездной тройки нападающих с Лионелем Месси и Неймаром.

Уже сделав знаковые подписания в летнем трансферном окне 2021/22, включая Лионеля Месси, «ПСЖ» может еще больше усилить свою атаку, подписав пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Поскольку Килиан Мбаппе, вероятно, покинет «Парк де Пренс» летом, не подписав с клубом продления контракта, Роналду может взять на себя роль нового девятого номера.

В репортаже 90mins подчеркивается, что агент Роналду Хорхе Мендес получает запросы от различных клубов, в том числе от «ПСЖ».

«Манчестер Юнайтед» показал плохие результаты, несмотря на то, что Роналду забивал почти во всех важных матчах. Что касается Премьер-лиги, то 37-летний футболист забил девять голов и отдал три голевые передачи в 21 игре. Однако в Лиге чемпионов УЕФА он проявил себя еще лучше, поскольку он шесть раз попадал в сетку ворот всего за пять матчей.

Как ранее писал Курсор, Криштиану Роналду прервал худшую серию без голов за 13 лет.

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