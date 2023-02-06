В Хайфе из-за шторма застрял фуникулер

В Хайфе из-за шторма «Барбара» застрял фуникулер.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Голос Израиля.

На место прибыла пожарная-спасательная служба.

Как сообщал Курсор, утром в понедельник на Израиль обрушился на сильный зимний шторм, поэтому Минздрав дал ряд рекомендация для израильтян касательно опасности переохлаждения из-за ожидаемой волны зимней погоды.

В заявлении ведомства говорится, что в связи с зимней погодой, которая прогнозируется в ближайшие дни и штормом Барабара, специалисты Минздрава призывают пожилое население, родителей младенцев и детей раннего возраста соблюдать рекомендации, чтобы минимизировать и избежать вреда здоровью:

если вы находитесь дома, то необходимо сохранять физическую активность, чтобы повысить кровообращения и температуры тела.

Отопление дома при постоянной температуре должно быть примерно 24 градуса. Дома должно быть не ниже 21 градуса. Также не забывайте о нормальной влажности воздуха в помещении.

Нужно обеспечить надлежащую герметизацию оконных и дверных проемов.

Нужно пить в достаточном количестве (8-10 стаканов в день, если нет какого-либо медограничения).

Нужно избегать употребления большого количества кофеина и напитков, содержащих алкоголь.

Нужно чаще кушать, в рационе должны преобладать легкие блюда (5-6 раз в день).

Горячая еда и питье помогут согреться, если вы замерзли.

В следующих случаях необходимо посоветоваться с лечащим врачом: если вы принимаете лекарства, которые могут усилить чувствительность к холоду (такие, как лекарства, влияющие на бодрствование, например снотворное, антидепрессанты, некоторые обезболивающие и т. д.).

Ранее Курсор писал, что на Израиль надвигается зимний шторм Барбара. Зимний шторм Барбара принесет с собой сильный ветер, проливные дожди и снег.